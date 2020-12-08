Путин внес в Госдуму законопроект о детских школах искусств Попросивший российский паспорт итальянский волонтер отметил чувство юмора Путина Кремль анонсировал встречу Путина с кабмином 8 декабря 2020, 11:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, обсудит текущие дела, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Да. Завтра планируется совещание с членами правительства. Основная тема другая. Расскажем. Будут также обсуждаться текущие дела», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли в среду в графике у Путина совещание с членами кабмина и будет ли обсуждаться ситуация на нефтяном рынке.

