СК завершил расследование против пяти фигурантов дела Промсвязьбанка

Следственный комитет завершил расследование против пяти бывших сотрудников Промсвязьбанка по уголовному делу о выводе за рубеж 87,2 млрд рублей, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

«На днях завершены следственные действия по уголовному делу о хищении путем растраты денежных средств ПАО «Промсвязьбанк». В числе обвиняемых пятеро бывших работников банка, которым предъявлено обвинение в растрате. В результате деятельности преступной группы, созданной братьями Ананьевыми, в которую входили обвиняемые, в 2017 году из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр были выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей, а затем легализованы», – передает РИА «Новости» слова Бастрыкина.

Сами братья Ананьевы сейчас в международном розыске. Еще четверо соучастников, по словам Бастрыкина, объявлены в федеральный розыск.

«При взаимодействии с ФСБ, МВД, Росфинмониторингом нашему ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд рублей, на которое наложен арест. В ближайшее время пятеро фигурантов уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела», – отметил Бастрыкин.

По версии следствия, Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку денежные средства в пользу компании Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. На имущество братьев стоимостью 50 млрд рублей наложен арест в рамках уголовного дела. Кроме того, их имущество арестовано и арбитражным судом в рамках рассмотрения иска ЦБ на 282 млрд рублей.

В октябре сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева по статьям о даче и получении взяток.

В сентябре 2019 года следствие объявило экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых в международный розыск. Их заочно обвинил в растрате более 102 млрд рублей.

В декабре 2017 года Центробанк назначил временную администрацию в Промсвязьбанке, и объявил о санации банка. После этого стало известно, что совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев уехал из России.