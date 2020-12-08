Охранять стройку «стены Трампа» в США наняли мексиканцев

Источники, участвующие в строительстве стены президента США Дональда Трампа на границе с Мексикой, обвинили подрядчиков в найме вооруженных мексиканцев для охраны строительных площадок.

Два сотрудника, нанятые для обеспечения безопасности на строящемся объекте, заявили, что компания Sullivan Land Services Co. и субподрядчик Ultimate Concrete из Эль-Пасо нанимают для охраны стены мексиканских рабочих, которые не имеют права на трудовую деятельность в США. При этом, по словам источников, Ultimate Concrete даже проложила грунтовую дорогу, чтобы ускорить незаконное пересечение рабочими американо-мексиканской границы в районе Сан-Диего.

New York Times отмечает, что эти обвинения были выдвинуты, когда в СМИ появились сообщения о том, что пограничная стена, которую Трамп когда-то рекламировал как «неприступную», все еще не может остановить незаконных мигрантов.

Между тем в июле Трамп заявил, что на границе США и Мексики построили 386 километров стены, к концу года ожидается, что протяженность сооружения составит около 730 километров. Он также заявил, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через новую стену.

При этом для строительства стены на границе Соединенных Штатов и Мексики американские власти подорвали священные могилы племен североамериканских индейцев апачи в Аризонском национальном парке.