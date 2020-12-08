Украина получила от США вооружение на рекордные 510 млн долларов Умер первым преодолевший скорость звука летчик 8 декабря 2020, 10:25

Фото: Isaac Brekken/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Американский летчик-испытатель Чак Йегер, первым в истории превысивший скорость звука, скончался на 98-м году жизни, сообщила его супруга Виктория Йегер. Она отметила, что Йегер «прожил невероятную жизнь, был величайшим пилотом Америки». «Его наследие – сила, жажда приключений и патриотизм – останутся в памяти навсегда», – передает RT сообщение Йегер. Йегер принимал участие во Второй мировой войне, сбил более десятка вражеских самолетов. В 1947 году в возрасте 24 лет он впервые преодолел звуковой барьер, совершив полет на экспериментальном Bell X-1 в пустыне Мохаве в Калифорнии.

