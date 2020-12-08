Онищенко дал советы по отмечанию Нового года В России провели более 80 млн тестов на коронавирус 8 декабря 2020, 09:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские медики за время пандемии провели более 80 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «В Российской Федерации проведено более 80 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. За прошедшие сутки было сделано 323 тыс. исследований. По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются около 540,8 тыс. человек.

