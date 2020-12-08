Синоптики предсказали исчезновение снега и холодов в Британии Синоптики рассказали о погоде в столице 8 декабря 2020, 03:30 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам ясную погоду. По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 10 градусов ниже ноля. К обеду потеплеет до минус 7 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

