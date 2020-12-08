Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией

Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

Орденом Дружбы президент наградил главного врача столичной клинической больницы №1 «Группы компаний «Медси» Татьяну Шаповаленко. Еще четыре работника этой больницы и заместитель главного врача по хирургии Клиники научной медицины награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, 14 медицинских работников получили орден Пирогова. Медали Луки Крымского удостоена сотрудница Ставропольского научно- исследовательского противочумного института Ольга Семенова.

За большой вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения коронавирусной инфекции, президент наградил орденом Почета председателя совета директоров курганского ОАО «Синтез» Дмитрия Зубова, орденом Дружбы – президента ОАО «Синтез» Рустема Муратова и вице-президента по развитию бизнеса и исследованиям АО «Алиум» Алексея Чупина. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили пять сотрудников фармацевтических компаний.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции награды получили 20 человек.

В прошлую среду президент Владимир Путин анонсировал начало масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции в России. В августе глава государства объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что разными научными центрами в России сейчас разрабатывается не менее десяти вакцин от коронавируса. Глава государства подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.