Глава епархии Армянской церкви отказался служить панихиду в присутствии Пашиняна

Правящий архиерей Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Его [Пашиняна] присутствие для меня нежелательно, неприятно, следовательно, в его присутствии я не отслужил панихиду. (…) Это право любого священнослужителя. Представитель духовенства не обязан служить где-либо по чьему-то желанию», – передает РИА «Новости» слова архиепископа со ссылкой на tert.am.

Пашинян по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года посетил города Гюмри, Спитак, Ванадзор, село Ширакамут. В Гюмри Пашинян принял участие в литургии в память о жертвах землетрясения.

Аджапахян отметил, что поминальная служба состоялась. «Ее отслужил священнослужитель, кому не было неприятно присутствие премьер-министра», – сказал архиерей.

Напомним, недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.