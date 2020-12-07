«АдГ» сменила главу делегации на встрече с Лавровым в Москве

Сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» Александер Гауланд не вылетел в Москву по состоянию здоровья, на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым его заменит другой сопредседатель Тино Крупалла, сообщили источники в партийных кругах.

«Отмена визита связана с состоянием здоровья. Вместо Гауланда вылетел Крупалла», – сообщил источник РИА «Новости». По его данным, запланированная на вторник встреча членов делегации с Лавровым пройдет в запланированное время.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Сергей Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин не планирует встречи с делегацией партии. Вместе с тем он говорил, что в Кремле считают визит немецких политиков очень важной встречей.