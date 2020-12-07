В Раду внесен законопроект о продлении особого статуса Донбасса

Депутаты от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, сообщил парламентарий от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«В Раду внесли очередное продление на год закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Авторы «Слуги народа». Дата окончания закона сейчас – 31 декабря 2020. Поэтому этот законопроект надо принять до конца года. Голосовать будут за основу и в целом на следующей неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал депутата.

Ранее представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий. Также сообщалось, что Киев может продлить закон об особом статусе Донбасса, но в него не включат «формулу Штайнмайера».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно при выполнении минских соглашений, а не при их подмене.