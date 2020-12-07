Адвокат оценил шансы отсудить у создателей навигатора компенсацию за неправильный маршрут

Если навигатор повел человека по ненадежной или заброшенной дороге, либо же предложил более длинный маршрут, то пользователь может подать в суд на приложение, предъявив при этом доказательства, заявил газете ВЗГЛЯД советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Нвер Гаспарян.

Двое жителей Магадана 18 и 20 лет отправились на автомобиле из Якутска в сторону Магадана по навигатору, который проложил им путь через поселок Томтор. Спустя неделю полиция обнаружила пропавших магаданцев: один из них находился в очень тяжелом состоянии, другой – погиб, предположительно от переохлаждения, о чем сообщает издание «Весьма». При этом пользователи Сети отмечают, что данная трасса давно заброшена и не используется. При этом, по их словам, что это уже не первый случай, когда граждане по совету навигатора следуют по данному пути.

«Исходя из известных обстоятельств, слишком мало информации для того, чтобы делать выводы о гражданско-правовой либо иной ответственности. В данном случае необходима полная и всесторонняя следственная проверка, если она завершится возбуждением уголовного дела, то требуется дождаться окончания расследования либо вынесения приговора. Только тогда можно сделать определенные выводы о чьей-либо виновности и, соответственно, об ответственности навигатора», – говорит Гаспарян.

Вместе с тем, продолжает эксперт, даже если в силу каких-то причин навигатор повел автомобиль по неудачному маршруту, это еще не означает прямой причинной связи с наступившими последствиями в виде смерти одного из парней, потому что любой автомобиль оборудован системой отопления.

«Направляясь в такое путешествие, конечно же, следовало бы тепло одеться и принять иные необходимые меры личной безопасности. Данные обстоятельства в своей совокупности должны быть выяснены в ходе проверки либо предварительного расследования», – объясняет адвокат.

Он также отметил, что в другой ситуации, например когда навигатор повел человека по неподходящему маршруту, из-за чего пользователь потратил очень много бензина, человек может подать иск на владельца того или иного приложения, но неизвестно, будет ли он удовлетворен.

«В таком случае действительно можно подать в суд, но здесь еще предстоит доказать, что это был более длительный маршрут», – рассуждает Гаспарян, добавляя, что скриншот в телефоне (фотография экрана с открытым приложением и предложенным маршрутом) при этом может служить доказательством.

В конце октября прошлого года томские полицейские спасли семью с годовалым ребенком, которые потерялись из-за неправильных подсказок навигатора на лесной дороге. В первый день их машина застряла в грязи, на второй сел аккумулятор и закончилась еда. По результатам медицинского обследования у супругов обнаружили переохлаждение ног. Ребенок в медпомощи не нуждался.