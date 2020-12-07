Песков ответил на вопрос о содействии Путина в освобождении журналистов НТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об освобождении задержанных в Турции журналистов телеканала НТВ решался по дипломатическим каналам.

«Вопрос решался по дипломатическим каналам», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о содействии президента освобождению сотрудников СМИ.

Напомним, журналист Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин были задержаны утром 3 декабря во время съемки в окрестностях здания производителя боевых беспилотников Baykar Savunma. Источник в МИД Турции заявил, что у журналистов не было аккредитации и разрешения на съемку.

Задержанным в Стамбуле журналистам телеканала НТВ может быть предъявлено обвинение в шпионаже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием в Турции сотрудников НТВ разрешится путем диалога и журналистов вскоре отпустят.

Журналисты телеканала НТВ снимали сюжеты про COVID и производство беспилотников.

Позже суд в Турции освободил журналистов, сообщалось, что их должны депортировать из страны в ближайшее время.