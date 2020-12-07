В Евросоюзе освободят вакцины и тесты на COVID-19 от НДС

Совет Европейского союза (ЕС) разрешил государствам-членам временно освобождать вакцины и тесты на COVID-19 от НДС, говорится в заявлении ведомства.

В документе указано, что «совет одобрил сегодня поправки к директиве по НДС, которые позволяют государствам-членам ЕС временно освободить от НДС вакцины против COVID-19, а также комплекты для проведения тестов и соответствующие услуги», передает РИА «Новости».

Там также сообщили, что данные послабления касаются только разрешенных Еврокомиссией (ЕК) или государствами-членами вакцин и тестов.

Данная мера будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Ранее МИД России заявил о росте интереса ЕС к вакцине «Спутник V».