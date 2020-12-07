Стало известно о российском гражданстве сыновей грузинского миллиардера Иванишвили

Сыновья председателя правящей «Грузинской мечты» миллиардера и мецената Бидзины Иванишвили Ута и Бера, помимо грузинского, имеют также и российское гражданство, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Представители грузинской оппозиции в этой связи заявили о том, что «это подтверждает пророссийскую ориентацию Бидзины Иванишвили, его ментальную связь с Россией», сообщила телекомпания «Пирвели».

«Это большая опасность для Грузии», – заявил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.

Со своей стороны, генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил, что долгие годы грузинской дипломатией руководил имевший российское гражданство Григол Вашадзе, и «оппозиция молчала».

По его словам, если у сыновей главы правящей партии Иванишвили есть и гражданство России, то это «не является преступлением» и в этом «нет никакой проблемы».

Григол Вашадзе и после войны-2008, занимая пост главы МИД Грузии, долгое время не отказывался от российского гражданства. Ныне он официально возглавляет партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Иванишвили отказался от гражданства России, когда в 2011 году занялся политической деятельностью в Грузии.