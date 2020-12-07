YouTube определил самые популярные видео за 2020 год

Больше всего у россиян в 2020 году пользовались популярностью видеоролики с юмористическим содержанием, сообщил видеосервис в своем блоге.

Больше всего просмотров в 2020 году набрал ролик «Что было дальше?», в котором снялся Юрий Дудь и певица Лолита Милявская, сообщается в блоге видеохостинга.

Второе место заняло шоу «вДудь» с юмористом Алексеем Щербаковым.

Третье место за реппером Моргенштерном, выступившим в шоу «Вечерний Ургант».

Также россиянам были интересны ролики под названиями «За сколько минут опарыши съедят бургер?», «FixPlay – Майнкрафт: Фикс – кожаные штаны» и другие видео.

В числе наиболее популярных музыкальных видео оказались сразу три ролика российской группы Little Big, которая должна была выступать от страны на Евровидении – 2020.

В рейтинг вошли ролики, загруженные в 2020 году, списки составлены на основе данных по органическим просмотрам на видеохостинге с 1 января по 15 ноября 2020 года.