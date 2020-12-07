Врач объяснил появление новых бактерий у перенесших COVID на ИВЛ пациентов

Появление новых бактерий в организме пациента, перенесшего коронавирус на аппарате искусственной вентиляции легких, обычное явление, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Это абсолютно обыденная вещь. Коронавирусная инфекция может протекать с вирусной пневмонией, а может быть пневмония бактериальная, вызванная любыми другими бактериями. Если пациент тяжелый, если он требует реанимационных мероприятий, если он находится на искусственной вентиляции легких, то вероятность того, что в его организме появится какая-то бактерия, которая относится к внутрибольничным инфекциям, то есть, устойчивым к антибиотикам, тоже имеет место быть», – цитирует Вознесенского РИА «Новости».

Как отметил инфекционист, вероятность появления новых бактерий повышается при длительном лечении на аппарате ИВЛ, при этом они могут попасть в организм человека необязательно от него.

«Он может уже поступить с коронавирусом и какой-то бактерией, которая одновременно будет вызывать пневмонию. Поэтому тут тоже нельзя сказать, что эту бактерию человек получает, находясь на искусственной вентиляции легких обязательно», – сказал врач.

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За минувшие сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7279, Санкт-Петербурге – 3741, Московской области – 1315. Всего в стране выявлено 2 488 912 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 956 588 человек, из них 18850 человек вылечились за последние сутки.