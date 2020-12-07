Песков назвал важным визит партийной делегации Германии в Россию

Президент России Владимир Путин не планирует встречи с делегацией партии «Альтернативна для Германии», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, одновременно назвав визит делегации очень важным.

«Нет, в планах президента нет такой встречи», – сказал он, заверив, что Кремль знает о предстоящем приезде членов партии из Германии, у которых на 8 декабря намечена встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Безусловно, мы считаем, что это очень важный визит», – подчеркнул Песков, отметив, что российско-германские отношения «весьма многогранны» и имеют много направлений для развития. «Где-то успешно, где-то менее успешно. Именно через такую призму мы смотрим на предстоящий визит», – заметил он, передает ТАСС.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала, что глава ведомства Сергей Лавров 8 декабря в Москве встретится с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии», передает РИА «Новости».