Московского полицейского уволили после стрельбы по ребенку

Выстреливший в ребенка сотрудник патрульно-постовой службы в Москве уволен из правоохранительных органов, сообщил пресс-центр МВД.

«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сотрудник ППС на юге столицы выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, ребенка госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава. Предположительно, конфликт мог начаться еще в квартире. По предварительным данным, мужчина поссорился с матерью девочки. На место прибыли сотрудники МВД и СК. Проводится проверка, сотрудника ППС намерены уволить из органов.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщала, что жизни и здоровью 13-летней девочки ничто не угрожает.