Следователи начали проверку после смерти бизнесмена в «Бутырке»

В московском следственном изоляторе «Бутырка» скончался бывший руководитель ООО «Нижегородское авиационное общество» Василий Клепалов, обвиняемый по делу о взятках чиновникам Минпромторга, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По факту смерти Клепанова Василия Петровича в СИЗО № 2 в Москве начата доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение», – сообщил собеседник ТАСС.

О смерти Клепалова сообщила член московской ОНК Ева Меркачева 6 декабря. По ее словам, 66-летний бизнесмен скончался из-за болезни.

В столичном УФСИН подтвердили факт смерти в СИЗО мужчины 1954 года рождения, обвиняемого по статье «Дача взятки». В ведомстве не назвали фамилию скончавшегося. Там отметили, что предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Обвиняемый состоял на диспансерном учете с рядом хронических заболеваний.

Клепалов являлся фигурантом дела о взятках чиновникам Минпромторга. По данным ГСУ СК по Москве, в отношении сотрудника ведомства и трех посредников расследуется дело по статьям «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве».

Источник, знакомый с материалами дела, пояснил, что две переданные чиновнику ведомства взятки предназначались для получения Клепаловым разрешения на вывоз имущества компании в Азербайджан и лицензии на один из видов техники.

В августе 2019 года бизнесмена в Забайкалье задержали за попытку дать взятку в 50 тыс. долларов начальнику таможенного поста МАПП «Забайкальск» Читинской таможни.