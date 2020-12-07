Водителю прострелили ногу из-за громкой музыки в Петербурге

Мужчина в Петербурге после ссоры из-за громкой музыки в автомобиле получил ранение, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Полиция Красносельского района проводит проверку по факту конфликта, в ходе которого мужчина получил ранение», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Инцидент произошел 6 декабря. К ВАЗ-2109, припаркованному у дома 18 по улице Адмирала Черокова, подошел мужчина. После ссоры из-за громко звучавшей из салона музыки он разбил окно в машине и выстрелил водителю в ногу.

17 ноября в Санкт-Петербурге зарезали замдиректора научно-исследовательского центра за то, что он попросил пассажиров маршрутного автобуса надеть маски.