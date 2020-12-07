Пропрезидентский блок набрал 67,6% на парламентских выборах в Венесуэле

Коалиция «Великий патриотический полюс», возглавляемый пропрезидентской Единой социалистической партией Венесуэлы, набирает 67,7% голосов на парламентских выборах в Боливарианской Республике, сообщила президент венесуэльского Национального избирательного совета (НИС) Индира Альфонсо.

Альфонсо сообщила, что «за «Великий патриотический полюс» проголосовали 3 млн 558 тыс. 320 человек, что составляет 67,7%», передает ТАСС со ссылкой на канал TeleSUR.

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Ранее глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы «не будут отражать волю народа», так как являются «подтасовкой и фальсификацией».

В ответ глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса назвал Помпео зомби.

После глава канадского МИДа Франсуа-Филипп Шампань и колумбийский МИД заявили, что не признают итоги выборов депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.