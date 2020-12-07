В РПЦ выразили надежду на продолжение работы храмов в период ограничений

Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что храмы в Москве удастся сохранить открытыми для прихожан на протяжении всего периода ограничений, введенных до 15 января в условиях пандемии, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Что касается богослужений, то сегодня в церкви максимально соблюдаются все предосторожности. Мы рассчитываем, что храмы будут оставаться открытыми для прихожан весь этот период», – сказал он.

Легойда отметил, что не видит ни смысла, ни основания вводить в храмах QR-коды для регистрации прихожан. «QR-коды – вещь для храмов абсолютно неприемлемая и неприменимая», – передает ТАСС слова председателя Синодального отдела.

По его словам, около 100 священнослужителей умерло от коронавируса за время пандемии.

«Что касается умерших священников – вся статистика есть. Если есть официальное медицинское подтверждение, то канал рабочей группы [при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции] в Telegram сообщает о кончине священника. Около ста священников умерли за весь период», – сказал он.

Легойда отметил, что статистика о заболеваемости и смертности священнослужителей собирается Управлением делами Московской патриархии, но не публикуется, так как эти сведения не представляют общественной важности. «Если священник заболевает в храме, об этом сообщается, храм закрывается и прочее. А публикация имен заболевших – это личная информация, которую человек совершенно не обязан делать достоянием общественности. Нас пытались когда-то в этом упрекать люди, «особо ревностно» следящие за жизнью церкви, но я не помню, чтобы подобную статистику давал кто бы то ни было – ни Минздрав по врачам, ни полицейские, ни армия», – заключил он.

Напомним, в октябре РПЦ рекомендовала закрывать монастыри в регионах со сложной эпидобстановкой.