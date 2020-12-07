Оппозиция лидирует на парламентских выборах в Румынии

Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии вышла в лидеры на парламентских выборах после обработки 95% бюллетеней, следует из предварительной информации Центральной избирательной комиссии республики.

Телеканал Digi 24 сообщает, что социал-демократы (PSD) получают 29,8% голосов, правящая Национальная либеральная партия (PNL) получает 25,11%, а объединение «Союз спасения Румынии – Партии свободы, единства и солидарности» (USR-PLUS) заручится поддержкой 14,5% избирателей, передает РИА «Новости».

При этом пятипроцентный барьер должны пройти еще две партии – Альянс за единство румын (8,7%) и Демократический союз венгров Румынии (6%).

Всего на выборах в Румынии с населением около 19 млн человек проголосовали более 5 млн избирателей. Телеканал Euronews сообщает, что участие в выборах приняли менее 30% избирателей, на низкой явке сказалась ситуация с коронавирусом.

Премьер-министр страны и лидер Национальной либеральной партии Людовик Орбан заявил, что рассчитывает на победу.

Напомним, парламентские выборы в Румынии прошли в воскресенье. Законодательный орган состоит из двух палат – Сената и Палаты депутатов, избираются на четырехлетний срок. Голосовавшие избирали 136 сенаторов и 329 депутатов.