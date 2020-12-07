Москва столкнулась с рекордным атмосферным давлением Синоптики рассказали о погоде в столице 7 декабря 2020, 06:14 Текст: Антон Антонов

Малооблачная погода без осадков, местами гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в городе температура воздуха составит от семи до пяти градусов мороза. В ночь на вторник она может опуститься до минус 12 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/ с. Атмосферное давление составит около 768 мм ртутного столба. В Подмосковье в понедельник термометры покажут от девяти до четырех градусов мороза. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 15 градусов, передает ТАСС.

