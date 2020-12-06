Организаторы заверили в соблюдении мер по защите от COVID-19 на «Песне года»

Во время съемок концерта «Песня года» соблюдались санитарные нормы по борьбе с коронавирусом, включая социальную дистанцию, сообщила пиар-директор компании АРС, организатора мероприятия, Дарья Белозерова.

В ответ на сообщения в соцсетях о том, что на съемках не соблюдалась социальная дистанция и масочный режим, Белозерова заявила: «На съемках «Песни года» соблюдалась социальная дистанция, зрители были в масках. Все, кроме зрителей, включая ТВ-группу, оргкомитет, СМИ, балет, оркестр, прошли ПЦР-тест». Она подчеркнула, что «те, у кого он был положительным, не допускались на съемку». Также она указала, что зал был заполнен на 25%, как и предписано Роспотребнадзором.

Зрители, которые пришли без масок и перчаток, получили их на концерте, сотрудники площадки регулировали поток гостей для соблюдения дистанции. Были установлены «дезинфекторы для рук и специальные дезинфицирующие воздух лампы», передает ТАСС.

В пресс-службе управляющей компании «Динамо» также заявили, что «мероприятие прошло с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора и мер по профилактике коронавирусной инфекции». В частности, «количество зрителей не превышало 25% от общей вместимости, зрители, не находящиеся в одной контактной группе, были рассажены с соблюдением дистанции в 1,5 метра». Сообщается, что стюарды на трибунах и в партере следили за ношением масок и каждые 10 минут в зале и фойе звучали объявления о важности использования средств индивидуальной защиты, а «все участники шоу, в том числе журналисты и административный штаб, прошли тесты на COVID-19», передает РИА «Новости».