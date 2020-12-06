Врач предупредила о риске «потерять глаз» из-за линз

Контактные линзы нужно снимать перед сном, чтобы на них не скапливались «колонии микробов», предупредила офтальмолог Гульжиян Аржиматова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В них нельзя спать. Обязательно нужно обрабатывать в энзимных растворах, потому что на линзах растут колонии микробов. Энзимные растворы разрушают эти колонии. Необходимо, чтобы линза была чистой. Перед тем как надеть на глаз, обязательно помойте руки», – передает слова офтальмолога РИА «Новости».

Врач отметила, что неаккуратное использование линз может повлечь за собой потерю глаз. По словам Аржиматовой, пренебрежение простыми правилами гигиены чревато пересадкой роговицы.

В августе 2019 года в России разработали макетный образец контактных линз с функцией бинокля.