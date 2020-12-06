В больницах Петербурга начнут проводить экспресс-тесты на COVID-19

Экспресс-тесты для выявления антител и наличия коронавируса, которые позволяют получить результат в течение 20 минут, с понедельника начнут проводить в больницах Санкт-Петербурга, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«С начала новой рабочей недели скорая помощь и городские стационары, не перепрофилированные под коронавирусную инфекцию, начнут применять экспресс-тесты для выявления COVID-19. На закупку наборов реагентов для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 потрачено более 80 млн рублей», – написал Лисовец на своей странице в Вконтакте.

По его словам, это позволит оперативно, в течение 20 минут по анализу крови выявлять и изолировать пациентов с коронавирусной инфекцией.

Он также отметил, что в течение уходящей недели в городе на 1,85% снизилось число зараженных коронавирусом больных, которые нуждаются в госпитализации.

Ранее Роспотребнадзор потребовал сократить сроки проведения тестов на коронавирус.

За минувшие стуки в России выявили 29 039 случаев коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 2 млн 460 тыс. 770