При пожаре в Нижегородской области погиб ребенок

В городе Семенов Нижегородской области во время пожара в жилом доме погибли ребенок и двое взрослых, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. В 3.27 мск пожар был локализован на площади 60 кв. м., а к 5.34 мск полностью ликвидирован», – передает «Рен ТВ» сообщение ведомства.

В начале декабря при пожаре в московской больнице погибли два человека. Ранее при пожаре под Красноярском погибли пятеро детей.