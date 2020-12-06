В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом Синоптики рассказали о погоде в столице 6 декабря 2020, 06:09 Текст: Антон Антонов

Малооблачная погода без осадков, местами гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем в столице от семи до пяти градусов мороза. В ночь на понедельник температура может опустится до минус 12 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 768 мм ртутного столба. В Подмосковье температура будет колебаться от минус пяти до минус 10 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов, передает ТАСС.

