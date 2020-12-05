Гражданка США обжаловала аннулирование вида на жительство в России

Директор некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива», гражданка США Ванесса Коган обжаловала решение о лишении вида на жительство в России, заявила пресс-секретарь организации Ксения Бабич.

Она сообщила, что Коган в субботу подала иск в Коптевский районный суд Москвы к ГУ МВД. Бабич отметила, что в иске американка просит в качестве меры предварительной защиты приостановить действие решения ГУ МВД по Москве до вступления в законную силу решения суда, истребовать из столичного управления МВД фактические обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения, а также признать это решение незаконным. В иске подчеркивается, что нет достаточных оснований для аннулирования вида на жительство, поскольку Коган не совершала каких-либо действий, которые могут создавать угрозу безопасности Российской Федерации или ее гражданам, передает «Интерфакс».

«Моя профессиональная деятельность связана с оказанием юридической помощи российским гражданам, пострадавшим от нарушений Европейской Конвенции по правам человек – международного договора России», – отмечается в заявлении Коган.

В нем указано, что с 2013 года Коган состоит в браке с гражданином России, не имеющим американского гражданства и каких-либо связей с США, и имеет малолетних детей, которые родились и живут постоянно в России, в связи с чем депортация «приведет к катастрофическим последствиям для Ванессы Коган и ее семьи, особенно для детей, младшему из которых только три года».

2 декабря Коган получила уведомление об аннулировании вида на жительство, в связи с чем должна покинуть Россию в течение двух недель. Как сообщил источник, гражданка США была лишена вида на жительство «по решению российских спецслужб из соображений национальной безопасности».

Коган 11 лет проживает в России, замужем за гражданином России, имеет двух детей. Ранее она подавала документы на российское гражданство – в нем ей также было отказано.

«Правовая инициатива» создана в 2000 году. Организация представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО – «Правовое содействие – Астрея» и «Правовая инициатива».

В сентябре начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила, что МВД подготовило и уже обсуждает концепцию нового федерального закона, который упростит процедуру получения российского гражданства и трудоустройства иностранцев.