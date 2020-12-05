Выбросившая ребенка подруги с 13-го этажа женщина объяснила свой поступок Суд арестовал выбросившую младенца с 13-го этажа женщину в Москве 5 декабря 2020, 18:45 Текст: Абдулла Шакиров

Щербинский суд Москвы арестовал женщину, выбросившую грудного ребенка своей подруги из окна 13-го этажа в Новой Москве, сообщили в суде. «Постановлением Щербинского районного суда города Москвы Дарье Шавелкиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 04 февраля 2021 года», – передает сообщение суда РИА «Новости». Напомним, инцидент произошел в пятницу, в результате падения ребенок получил смертельные травмы. Обвиняемая признала свою вину. Известно, что она из неблагополучной семьи и несколько лет состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

