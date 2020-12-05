Канделаки оценила принятие в США «акта Родченкова»

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала принятый в США «акт Родченкова», представив, как аналогичный закон действовал бы на американских спортсменов, если бы был принят в России.

«Будь у нас принят такой же закон, великие американские «допингисты» могли бы обжить российские колонии, будучи экстрадированными даже из других стран. Ну, а охота американцев за предполагаемыми преступниками в других странах – история известная», – написала она в своем Telegram-канале.

Канделаки отметила исключение из «акта Родченкова» профессиональных лиг США, заявив, что «плевать они хотели на кодекс WADA». Как подчеркнула телеведущая, из закона следовало бы сразу исключить всех американских спортсменов, поскольку употребление ими стимуляторов и наркотиков вряд ли сочтут за использование допинга.

«Стероиды, кокаин и марихуана – разве это допинг? Это залог ярких матчей. Остальные же пусть посидят в американских «Шоушенках» по десять лет. Чайную ложку для ковыряния бетона будут выдавать в качестве приятного бонуса», – высказалась Канделаки.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в субботу «акт Родченкова». Документ заявляет о праве Соединенных Штатов преследовать тех, кого они сочтут участниками допингового сговора на соревнованиях, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства и с американским присутствием. При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «закон Родченкова» является попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Трамп сделал из США допингового жандарма.