Названы способы снижения платы за ЖКХ

Россияне могут уменьшить плату за некачественно предоставленные коммунальные услуги, ссылаясь на Жилищный кодекс, в котором теперь прописано, за какие услуги можно требовать компенсацию.

Согласно Жилищному кодексу, россияне вправе потребовать снижения платы за коммуналку в случае, если: температура горячей воды не укладывается в норматив не ниже 60 и не выше 75 градусов (допустимое отклонение от норм: на пять градусов ночью и на три – днем); вода недостаточно горячая или, напротив, из крана течет кипяток, плата каждый час уменьшается на 0,1%; холодная вода не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 о питьевой воде; напор воды в кране упал более чем на 25%, можно требовать вычитать из квитанции оплату за весь день, передает «Российская газета».

Также коммунальщики имеют право отключать воду при отсутствии аварий не более чем на 4 часа подряд и до 8 часов за месяц. В случае, если лимит превышен, за каждый час оплата снижается на 0,15% от общей суммы. Отмечается, что отключать отопление можно не более чем на 24 часа за месяц, свет – не более чем на сутки. За каждый час просрочки нужно требовать уменьшать коммунальные платежи.

Кроме того, если коммунальщики опустошали контейнеры с мусором не вовремя. В зимнее время вывозить мусор необходимо раз в три дня (допускается отклонение до 48 часов), в летнее – ежедневно (с отклонением до 24 часов). За каждые сутки просрочки за эту услугу можно вычесть 3,3%.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ выявил новую схему мошенников с использованием методов социальной инженерии. Теперь злоумышленники сообщают о якобы долгах за услуги ЖКХ, которые образовались за время изоляции, и просят их оплатить.