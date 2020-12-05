Венграм в Закарпатье начали поступать угрозы

Открыты уголовные дела в связи с угрозами в адрес граждан Украины венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщила украинская полиция.

Возбуждены два уголовных дела – за нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и за угрозу убийством. Полиция пояснила, что угрозы физической расправой получили общественные организации венгерского национального меньшинства. На их электронные адреса стали массово поступать письма с требованиями уехать с Украины, передает ТАСС.

Напомним, произошло очередное обострение в отношениях Украины с Венгрией. СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Губернатор Закарпатской области Алексей Петров пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.