Путин отметил возросшую экономическую активность россиян

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом сообщил, что экономическая активность граждан страны возрастает.

Президент, говоря о деятельности кредитной организации за девять месяцев 2020 года, отметил, что у банка сократилась чистая прибыль и снизилась эффективность капитала, передает ТАСС.

«Но в целом за девять месяцев, я посмотрел, результаты довольно сильные», – подчеркнул Путин.

Он также указал, что у банка растет кредитный портфель. «Я так понимаю, что – вы, наверное, это чувствуете – экономическая активность граждан увеличилась», – указал глава государства.

Ранее социальный опрос выявил, что средняя сумма, которую потратит россиянин на новогодние подарки, составит 11 тыс. 800 рублей, в 2019 году такой бюджет оценивался в 13,5 тыс. рублей.