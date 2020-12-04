Читатели газеты ВЗГЛЯД рассказали о планах привиться от коронавируса

Большинство читателей газеты ВЗГЛЯД намерены сделать прививку от коронавирусной инфекции при первой возможности, следует из результатов опроса издания.

Согласно результатам опроса, проведенного на сайте газеты ВЗГЛЯД, 53% респондентов планируют привиться от коронавируса как можно скорее, 20% также планируют привиться, но не хотят торопиться в этом вопросе. Не планируют прививаться 26% респондентов.

Похожие результаты демонстрирует опрос, проведенный в Telegram-канале издания: хотят привиться от COVID-19 как можно скорее 57% респондентов, еще 22% намерены сделать это позже, а 21% не хотят прививаться совсем.

На ваш взгляд В России начинается массовая вакцинация от COVID. Вы готовы сделать прививку? Да, чем раньше, тем лучше

Готов, но чуть позже

Не планирую прививаться



Тем временем процесс вакцинации от коронавируса стартовал в Москве, за пять часов на прививку записались 5 тыс. человек.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.