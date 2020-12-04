По факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса в Москве возбуждено дело

Московская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту сбыла поддельных справок об отсутствии коронавируса, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, Лефортовской межрайонной прокуратурой в порядке надзора был изучен материал проверки об отказе в возбуждении уголовного дела по обращению представителя частной лаборатории о продаже через интернет поддельных медицинских справок об отсутствии коронавируса без реального прохождения медосмотра.

«Необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено. По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (сбыт поддельного документа)», – сообщила представитель прокуратуры, передает ТАСС.

Тем временем процесс вакцинации от коронавируса стартовал в Москве, за пять часов на прививку записались 5 тыс. человек.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.