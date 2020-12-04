Адвокат Ефремова опроверг отказ артиста от его услуг

Адвокат Андрей Алешкин сообщил, что информация о втором отказе актера Михаила Ефремова от его услуг не соответствует действительности.

«Ни я, ни Невская коллегия адвокатов отказа от меня не получали. В соответствии с законом я обязан осуществлять адвокатские полномочия в отношении клиента до тех пор, пока не получу от него отказ. У меня нет задачи каким-либо образом вредить Михаилу Олеговичу», – заявил Алешкин ТАСС.

Он добавил, что если отказ все же будет, то он сразу опубликует сведения об этом. «Я убежден, что это влияние семьи на него (на Ефремова – прим. ВЗГЛЯД) идет», – сказал юрист.

По его словам, кассационная жалоба на приговор Ефремову уже написана, она будет подана «после выяснения его процессуального статуса».

В Невской коллегии адвокатов подтвердили, что не получали обращений от Ефремова. «Ничего не приходило, на данный момент мы первый раз об этом слышим, ничего нам не поступало», – сказали там.

Ранее Алешкин сообщал, что актеру Михаилу Ефремову пока рано просить президента о помиловании, поскольку «социальное отношение в обществе к этому вопросу еще не созрело».

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Новый адвокат актера Владимир Васильев обжаловал приговор, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.