На Украине прокомментировали сообщения о перестрелке на границе с Россией

Украинские пограничники пока не подтверждают и не опровергают информацию ФСБ о перестрелке на российско-украинской границе, сообщил пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Пока не можем подтвердить или опровергнуть сообщение о перестрелке. Разбираемся в этой ситуации. Как только у нас будет информация по поводу того, информировала ли нас Россия об этом случае, тогда я смогу что-то сообщить», – заявил Демченко, передает ТАСС.

Ранее сегодня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.