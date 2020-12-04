По делу о взятках за киносъемки в Москве под домашний арест отправили замначальника РОВД

Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест замначальника отдела полиции по району Китай-город Дмитрия Смолина по делу о получении взятки за выдачу разрешений на киносъемки, сообщили в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство в отношении Смолина, он заключен под домашний арест», – сообщил источник ТАСС.

Согласно материалам дела, группа столичных полицейских могла получать взятки от кинокомпаний за выдачу разрешений на съемки в обход действующих правил.



Ранее под домашний арест был отправлен заместитель начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергей Кулишов и двоих других сотрудников московской полиции.