Врач дал совет по избавлению от ночных кошмаров

От ночных кошмаров удастся избавиться, если избегать перенапряжения и не усиливать стресс, посоветовал профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

Бузунов посоветовал, например, не усугублять стресс новостями – «посмотрели (...) 15 минут утром, не надо больше мониторить информацию», передает «Вечерняя Москва».

«Посмотрите в окно, погуляйте по возможности. Регулярная физическая нагрузка – лучшее антистрессовое и противотревожное средство. Идите гулять, десять тысяч шагов сделайте, бегайте. Не тонизируйте себя кофеином», – сказал сомнолог.

По словам медика, «чтобы хорошо спать, нужно хорошо прожить день».

Он добавил, что кошмары, которые видят во сне люди, делятся на две категории: «Первый – если человеку периодически снятся различные сюжеты. Они являются своеобразным мультимедийным проигрыванием ситуаций, когда мозг пытается найти выход. Если ситуация разрешается, он адаптируется и забывает о случившемся. Вторая категория – навязчивые кошмары. Человек регулярно возвращается к пугающему сновидению и не может принять решение, забыть и адаптироваться».

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