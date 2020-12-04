В Москве задержали протаранившего ворота храма Иоанна Предтечи водителя

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который на машине протаранил ворота храма Иоанна Предтечи, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

«На пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о срабатывании сигнализации в храме, расположенном в Малом Предтеченском переулке. Кнопку экстренного вызова нажал один из работников храма после того, как неизвестный мужчина протаранил въездные ворота. Незамедлительно прибывшие сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего москвича. От него исходил резкий запах алкоголя, мужчина не уверенно стоял на ногах», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что задержанный неоднократно лишался права управления транспортным средством, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель на иномарке вечером в четверг въехал на территорию храма в Малом Предтеченском переулке в центре Москвы. Пострадавших в результате происшествия нет.