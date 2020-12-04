Тела двух человек обнаружены на военной базе в Северной Каролине

Тела двух человек найдены на полигоне военной базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, одной из основных баз армии США.

Как сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на военных, тела была найдены в среду. О связи погибших с базой не сообщается, однако ее представители отметили, что смерти не имеют отношения к проводимым там официальным учениям. Расследованием случившегося занялось командование специальных расследований сухопутных войск США.

«Дополнительная информация в настоящее время недоступна из-за <...> продолжающегося расследования», – передает РИА «Новости» заявление базы.

На базе Форт-Брэгг, расположенной недалеко от города Фейетвилл, служат более 50,3 тыс. человек. Это один из крупнейших военных комплексов США, занимающий более 170 тыс. акров (более 68 тыс. гектаров) и охватывающий 87 полигонов и шесть районов десантирования.

По информации издания, согласно данным от сентября, с начала года на базе умер по меньшей мере 31 военнослужащий, причем половина из них покончили с собой.