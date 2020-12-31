Гимн Австралии перепишут из-за аборигенов

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31 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

Оказалось, что путешествовать по России ничуть не менее интересно, чем за границу Юрий Смитюк/ТАСС
Вместо Антальи и Куршевеля многие россияне были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Таким оказался результат коронавирусного 2020 года для туристической индустрии. Как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021-м?  Подробности...
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Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

Чиновникам придется отчитаться о содержимом чемоданов, в том числе виртуальных Сысоев Григорий/ТАСС
Наступающий 2021-й станет годом, направленным на резкое улучшение качества работы государственных служащих. В частности, нечистых на руку будет проще уволить или привлечь к суду, обладатели двойного гражданства и вовсе будут изгнаны с работы, а тем, кто оскорбляет граждан, грозит крупный штраф. Планируется и ряд других нововведений, повышающих спрос с чиновников и депутатов. Подробности...
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Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»

В отличие от привычного «кукурузника» Ан-2, «Байкал» – не биплан, а моноплан uwca.ru
Меньше чем через пять лет в массовое производство запустят замену «кукурузника» Ан-2 – рабочей лошадки, на которой держалась вся советская малая авиация. У нового самолета «Байкал» весьма запутанная история. За право довести проект до воплощения бились разработчики с Урала и из Сибири. Чей проект в итоге победил и почему? Подробности...
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Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом

Зеленский решил показать зубы, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
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Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
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Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Гимн Австралии перепишут из-за аборигенов

    31 декабря 2020, 18:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Австралийские власти решили изменить текст национального гимна. В качестве причины указывается, что некоторые строчки могут быть обидны для коренных народов страны.

    Из текста решили убрать строчку о том, что Австралия «молодая и свободная», так как это «игнорирует историю австралийских аборигенов», проживающих на этом материке тысячи лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

    Австралийский премьер Скотт Моррисон заявил, что изменения позволят поддержать дух единства и свободы.

    В 2020 году крупные американские бренды Uncle Ben's и Aunt Jemima решили изменить свои логотипы, на которых изображены афроамериканцы, на фоне антирасистских протестов в США.

    Кроме того, американская компания Dreyer's решила отказаться от «уничижительного» для коренных народов севера названия мороженого Eskimo Pie. В компании заявили, что компания намерена «стать частью решения вопроса расового равенства».


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