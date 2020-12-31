Онищенко призвал сажать блогеров за негативное влияние на молодежь

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал на законодательном уровне контролировать влияние блогеров на молодежь, а за негативное влияние на подрастающее поколенье призвал подводить их под статьи уголовного кодекса.

«Такие вещи – с ними мириться нельзя, когда влияют на детей. Почему мы должны мириться, когда блогеры этим занимаются. Надо давать оценку. Или законами, или подзаконными актами подводить под какую-то статью в УК. Просто нужно изучать этот вопрос. Есть уголовная статья – склонение к противоправным действиям» вполне может сюда подойти. А если нет – надо вносить в законодательство изменения», – передает слова Онищенко Ura.ru. Депутат предложил действовать по аналогии с суицидальными программами, запрещая их.

Однако, по мнению бывшего директора екатеринбургской гимназии №2, ректора областного института развития образования Светланы Тренихиной, в первую очередь необходимо работать с самими детьми, а не блогерами.

«Дело в семье и в возможности и желании разговаривать с детьми как внутри семей, так и в образовательных организациях. Надо заполнять те вакуумы, которые появляются у детей, чем-то ценным и значимым. Всегда были некие внешние угрозы», – сказала она.