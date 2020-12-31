Генпрокуратура рассказала об увеличении числа краж с банковских карт

Количество краж с банковских счетов и электронных кошельков за 11 месяцев 2020 года выросло почти вдвое, следует из сборника Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь-ноябрь.

«В текущем году зарегистрировано почти 154,2 тыс. таких преступных посягательств, годом ранее – 81,4 тыс.», – приводит ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в 26 субъектах число таких краж увеличилось в два и более раз.

Ранее Генпрокуратура в ежемесячном сборнике, посвященном состоянию преступности, сообщила, что в десятках российских регионов отмечается рост числа преступлений.