Один из самых известных серийных убийц умер в США

Один из наиболее известных серийных убийц США Сэмюел Литтл умер в заключении в возрасте 80 лет.

Об это сообщило пенитенциарное управление Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Литтл имел проблемы с сердцем и болел диабетом, в его смерти ничего подозрительного не обнаружили, сообщила представитель пенитенциарного ведомства.

В тюрьме Литтл отбывал пожизненное заключение за три убийства.

Отметим, что на счету Литтла около 60 подтвержденных убийств, сам он сознался в 90, но по разным причинам не был осужден за них. На протяжении многих лет он отрицал причастность к убийствам, но в 2018 году сознался в них в частных интервью.

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