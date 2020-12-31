Сенат США отказался давать американцам деньги без расследования по выборам Жертвами взрывов в Йемене стали три сотрудника Красного Креста 31 декабря 2020, 01:18 Текст: Антон Антонов

Число сотрудников Международного комитета Красного Креста, которые стали жертвами взрывов в аэропорту Адена, выросло до трех человек, сообщает МККК. Трое других сотрудников получили ранения, передает ТАСС. Напомним, взрывы прогремели во время прилета министров нового правительства Йемена. Погибли не менее 27 человек, свыше 50 пострадали. Сообщалось, что одной из жертв стал сотрудник МККК. Власти Йемена заявили, что нападение осуществили сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).

