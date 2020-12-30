Глава СПЧ рассказал о защите трудовых прав граждан в период коронавируса

В пандемию коронавируса Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отстаивал трудовые права граждан, получая множество жалоб на попытки незаконных увольнений, урезаний зарплат, проблемы дистанционной работы и обучения, сообщил советник главы государства, председатель СПЧ Валерий Фадеев.

«Мы работали с гражданами вплоть до того, что помогали составлять заявления в суд и приветствовали подписанный президентом в декабре закон о регулировании работы на удаленке, в который вошли и наши предложения», – сообщил глава СПЧ, подводя итоги работы Совета в 2020 году.

«Мы активно помогали малому бизнесу, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом. Мы рады быть полезными врачам, поднимая как большие проблемы типа дезинфекции и внутрибольничных инфекций, так и, на первый взгляд, мелкие – вроде отмены платы за парковки для медиков, работающих в ковидных госпиталях», – отметил Фадеев.

Кроме того, по словам председателя, СПЧ защищал «позабытые в первую волну эпидемии НКО», а также «бесхозные леса и национальные парки», добивался отмены ошибочных штрафов и несправедливых приговоров и включения дорогостоящих лекарств в правительственный перечень жизненно необходимых препаратов.

«Нам удалось внести несколько поправок в резонансные законопроекты по иноагентам и митингам. Хотя некоторые коллеги, члены Совета, полагают, что принятие законодательных инициатив следует отложить, оценивая ситуацию рационально, считаю, что предложенные нами и следом принятые поправки – это важный позитивный результат», – добавил Фадеев, поздравив всех с наступающим Новым годом и Рождеством.