Россия осудила взрывы в йеменском аэропорту
30 декабря 2020, 19:52
Текст: Ксения Панькова
Москва решительно осуждает взрывы в аэропорту Адена в Йемене, где были члены нового кабмина, а также выступает за проведение тщательного расследования, говорится в сообщении российского МИД.
«Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Москва, как отметили в ведомстве, исходит из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.
«Убеждены, что без выработки всеми участниками внутрийеменского конфликта соответствующих компромиссных договоренностей невозможно добиться решения многочисленных проблем этой страны, включая обеспечение должного уровня общественной безопасности, а также решительную борьбу с находящимися на территории ЙР «Аль-Каидой на Аравийском полуострове», ИГИЛ* (запрещены в России) и другими террористическими группировками», – добавили в министерстве.
Напомним, в среду в аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов. При этом СМИ сообщали, что в результате атаки погибли как минимум 27 человек, более 50 получили ранения.
Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что атаку на аэропорт Адена произвели сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"