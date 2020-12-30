Россия осудила взрывы в йеменском аэропорту

Москва решительно осуждает взрывы в аэропорту Адена в Йемене, где были члены нового кабмина, а также выступает за проведение тщательного расследования, говорится в сообщении российского МИД.

«Выступаем за проведение его тщательного и объективного расследования. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Москва, как отметили в ведомстве, исходит из того, что дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене.

«Убеждены, что без выработки всеми участниками внутрийеменского конфликта соответствующих компромиссных договоренностей невозможно добиться решения многочисленных проблем этой страны, включая обеспечение должного уровня общественной безопасности, а также решительную борьбу с находящимися на территории ЙР «Аль-Каидой на Аравийском полуострове», ИГИЛ* (запрещены в России) и другими террористическими группировками», – добавили в министерстве.

Напомним, в среду в аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов. При этом СМИ сообщали, что в результате атаки погибли как минимум 27 человек, более 50 получили ранения.

Министр информации Йемена Муаммар аль-Ирьяни заявил, что атаку на аэропорт Адена произвели сторонники мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы).